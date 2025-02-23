通貨 / WEST
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WEST: Westrock Coffee Company
5.06 USD 0.28 (5.24%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WESTの今日の為替レートは、-5.24%変化しました。日中、通貨は1あたり5.02の安値と5.42の高値で取引されました。
Westrock Coffee Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WEST News
- In protein-deficient India, McDonald’s, Bollywood and cricket fuel wellness craze
- Westrock Coffee Company: Still Too Early To Jump In (NASDAQ:WEST)
- Westrock Coffee shares drop 42% after June 2024 overvaluation alert
- What Makes Westrock Coffee Company (WEST) a New Buy Stock
- Telsey reiterates Outperform rating on Westrock Coffee stock after strong Q2
- Westrock Coffee Company (WEST) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Westrock Coffee earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q2 2025 Commentary (LLSCX)
- Millennials say they need $847,000 to feel ‘comfortable’ financially. Here’s how much Gen Z, Gen X and boomers want.
- Westrock Coffee’s 42% decline validates InvestingPro’s Fair Value warning
- Top 3 Risk Off Stocks That Could Blast Off This Month - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Westrock Coffee (NASDAQ:WEST)
- Carriers have a West Coast bias
- Westrock Coffee Company to Participate in TD Cowen’s’ 9th Annual Future of the Consumer Conference
- CLSA raises Westlife Foodworld stock target to INR530; keeps underperform rating
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Westrock Coffee shares tumble after Q4 earnings miss
- Westrock Coffee Company (WEST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Westrock Coffee Company Offers Potential, But It's Too Early For An Upgrade (NASDAQ:WEST)
1日のレンジ
5.02 5.42
1年のレンジ
5.02 8.29
- 以前の終値
- 5.34
- 始値
- 5.35
- 買値
- 5.06
- 買値
- 5.36
- 安値
- 5.02
- 高値
- 5.42
- 出来高
- 1.310 K
- 1日の変化
- -5.24%
- 1ヶ月の変化
- -6.47%
- 6ヶ月の変化
- -29.82%
- 1年の変化
- -22.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K