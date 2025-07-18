КотировкиРазделы
WCN: Waste Connections Inc

173.56 USD 2.13 (1.21%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WCN за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.12, а максимальная — 175.85.

Следите за динамикой Waste Connections Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WCN

Дневной диапазон
173.12 175.85
Годовой диапазон
169.36 201.66
Предыдущее закрытие
175.69
Open
175.55
Bid
173.56
Ask
173.86
Low
173.12
High
175.85
Объем
2.237 K
Дневное изменение
-1.21%
Месячное изменение
-4.77%
6-месячное изменение
-10.47%
Годовое изменение
-2.64%
