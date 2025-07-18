Валюты / WCN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WCN: Waste Connections Inc
173.56 USD 2.13 (1.21%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WCN за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.12, а максимальная — 175.85.
Следите за динамикой Waste Connections Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WCN
- Why Is Waste Connections (WCN) Down 0.9% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Republic Services Earnings Surpass Estimates in Q2, Revenues Miss
- Automatic Data Processing Q4 Earnings & Revenues Beat Estimates
- Waste Connections Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates
- Secure Energy Services July 2025 presentation slides: Trading at 4x valuation gap to peers
- Fidelity International Capital Appreciation Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FIVFX)
- Company News for Jul 25, 2025
- Earnings Summary on Waste Connections
- Waste Connections (WCN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Waste Connections (WCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Waste Connections misses Q2 EPS despite revenue growth
- Waste Connections earnings missed by $0.13, revenue topped estimates
- Conestoga Mid Cap Composite Q2 2025 Commentary
- ClearBridge Select Strategy Q2 2025 Commentary
- Tesla, Google, IBM lead earnings reports Wednesday
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Casella Waste Systems: My Fourth Favorite Trash Collector (NASDAQ:CWST)
- How To Build A $150,000 Portfolio For High Income Before Fed Rate Cuts (SP500)
- Veralto (VLTO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Countdown to Waste Connections (WCN) Q2 Earnings: Wall Street Forecasts for Key Metrics
- Scotiabank lowers Waste Connections stock price target on RNG project outlook
Дневной диапазон
173.12 175.85
Годовой диапазон
169.36 201.66
- Предыдущее закрытие
- 175.69
- Open
- 175.55
- Bid
- 173.56
- Ask
- 173.86
- Low
- 173.12
- High
- 175.85
- Объем
- 2.237 K
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- -4.77%
- 6-месячное изменение
- -10.47%
- Годовое изменение
- -2.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.