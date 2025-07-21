KurseKategorien
WCN: Waste Connections Inc

175.44 USD 2.03 (1.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WCN hat sich für heute um 1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.34 bis zu einem Hoch von 175.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Waste Connections Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
172.34 175.83
Jahresspanne
169.36 201.66
Vorheriger Schlusskurs
173.41
Eröffnung
172.34
Bid
175.44
Ask
175.74
Tief
172.34
Hoch
175.83
Volumen
2.391 K
Tagesänderung
1.17%
Monatsänderung
-3.74%
6-Monatsänderung
-9.50%
Jahresänderung
-1.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K