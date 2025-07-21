Währungen / WCN
WCN: Waste Connections Inc
175.44 USD 2.03 (1.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WCN hat sich für heute um 1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.34 bis zu einem Hoch von 175.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Waste Connections Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
172.34 175.83
Jahresspanne
169.36 201.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 173.41
- Eröffnung
- 172.34
- Bid
- 175.44
- Ask
- 175.74
- Tief
- 172.34
- Hoch
- 175.83
- Volumen
- 2.391 K
- Tagesänderung
- 1.17%
- Monatsänderung
- -3.74%
- 6-Monatsänderung
- -9.50%
- Jahresänderung
- -1.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K