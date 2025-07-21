FiyatlarBölümler
WCN: Waste Connections Inc

174.03 USD 1.41 (0.80%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WCN fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 173.20 ve Yüksek fiyatı olarak 177.00 aralığında işlem gördü.

Waste Connections Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
173.20 177.00
Yıllık aralık
169.36 201.66
Önceki kapanış
175.44
Açılış
176.19
Satış
174.03
Alış
174.33
Düşük
173.20
Yüksek
177.00
Hacim
2.801 K
Günlük değişim
-0.80%
Aylık değişim
-4.51%
6 aylık değişim
-10.23%
Yıllık değişim
-2.37%
21 Eylül, Pazar