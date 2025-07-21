Devises / WCN
WCN: Waste Connections Inc
174.03 USD 1.41 (0.80%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WCN a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 173.20 et à un maximum de 177.00.
Suivez la dynamique Waste Connections Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
173.20 177.00
Range Annuel
169.36 201.66
- Clôture Précédente
- 175.44
- Ouverture
- 176.19
- Bid
- 174.03
- Ask
- 174.33
- Plus Bas
- 173.20
- Plus Haut
- 177.00
- Volume
- 2.801 K
- Changement quotidien
- -0.80%
- Changement Mensuel
- -4.51%
- Changement à 6 Mois
- -10.23%
- Changement Annuel
- -2.37%
20 septembre, samedi