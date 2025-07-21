QuotazioniSezioni
WCN: Waste Connections Inc

174.03 USD 1.41 (0.80%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WCN ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 173.20 e ad un massimo di 177.00.

Segui le dinamiche di Waste Connections Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
173.20 177.00
Intervallo Annuale
169.36 201.66
Chiusura Precedente
175.44
Apertura
176.19
Bid
174.03
Ask
174.33
Minimo
173.20
Massimo
177.00
Volume
2.801 K
Variazione giornaliera
-0.80%
Variazione Mensile
-4.51%
Variazione Semestrale
-10.23%
Variazione Annuale
-2.37%
