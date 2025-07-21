Valute / WCN
WCN: Waste Connections Inc
174.03 USD 1.41 (0.80%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WCN ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 173.20 e ad un massimo di 177.00.
Segui le dinamiche di Waste Connections Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
173.20 177.00
Intervallo Annuale
169.36 201.66
- Chiusura Precedente
- 175.44
- Apertura
- 176.19
- Bid
- 174.03
- Ask
- 174.33
- Minimo
- 173.20
- Massimo
- 177.00
- Volume
- 2.801 K
- Variazione giornaliera
- -0.80%
- Variazione Mensile
- -4.51%
- Variazione Semestrale
- -10.23%
- Variazione Annuale
- -2.37%
20 settembre, sabato