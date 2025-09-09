Валюты / V
V: Visa Inc
340.05 USD 0.99 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс V за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 333.47, а максимальная — 340.54.
Следите за динамикой Visa Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
333.47 340.54
Годовой диапазон
273.24 375.50
- Предыдущее закрытие
- 339.06
- Open
- 336.57
- Bid
- 340.05
- Ask
- 340.35
- Low
- 333.47
- High
- 340.54
- Объем
- 10.773 K
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- -2.65%
- 6-месячное изменение
- -2.96%
- Годовое изменение
- 22.61%
