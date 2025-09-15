CotationsSections
V: Visa Inc

341.61 USD 3.39 (1.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de V a changé de 1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 338.25 et à un maximum de 342.69.

Suivez la dynamique Visa Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
338.25 342.69
Range Annuel
273.24 375.50
Clôture Précédente
338.22
Ouverture
340.45
Bid
341.61
Ask
341.91
Plus Bas
338.25
Plus Haut
342.69
Volume
11.042 K
Changement quotidien
1.00%
Changement Mensuel
-2.20%
Changement à 6 Mois
-2.51%
Changement Annuel
23.17%
