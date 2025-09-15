Devises / V
V: Visa Inc
341.61 USD 3.39 (1.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de V a changé de 1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 338.25 et à un maximum de 342.69.
Suivez la dynamique Visa Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
V Nouvelles
- Visa dépose 500 millions de dollars sur un compte séquestre pour litiges aux États-Unis
- Freedom Capital Markets dégrade l’action Visa à "Conserver" en raison de l’impact des litiges
- Visa ou Mastercard : Laquelle est mieux positionnée pour 2026 ? L’avis de Jefferies
Range quotidien
338.25 342.69
Range Annuel
273.24 375.50
- Clôture Précédente
- 338.22
- Ouverture
- 340.45
- Bid
- 341.61
- Ask
- 341.91
- Plus Bas
- 338.25
- Plus Haut
- 342.69
- Volume
- 11.042 K
- Changement quotidien
- 1.00%
- Changement Mensuel
- -2.20%
- Changement à 6 Mois
- -2.51%
- Changement Annuel
- 23.17%
20 septembre, samedi