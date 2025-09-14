통화 / V
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
V: Visa Inc
341.61 USD 3.39 (1.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
V 환율이 오늘 1.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 338.25이고 고가는 342.69이었습니다.
Visa Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
V News
- 비자 주식, Freedom Capital Markets, 소송 영향으로 ’보유’로 등급 하향
- Freedom Capital Markets downgrades Visa stock rating to Hold on litigation impact
- Tariffs, Tinsel & Tight Budgets: Mastercard's Holiday Spend Forecast
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 비자 vs 마스터카드: 2026년을 향한 더 나은 포지셔닝은? 제프리스의 분석
- Visa or Mastercard: Which sets up better for 2026? Jefferies weighs in
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- American Express Built a Blockchain Passport. Don't Worry -- You Probably Won't Notice
- Visa (V) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Affirm Expands BNPL Reach With ServiceTitan & Vagaro Partnerships
- Ex-BoE deputy governor warns Trump could flick financial payments ’kill switch’
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Circle Group, Coinbase, Visa, iShares Ethereum ETF and BitMine Immersion
- Ethereum: The Backbone of the Stablecoin Market
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- American Express Expands Premium Travel With New Digital Features
- Mastercard Up 10.7% YTD, Valuation Stretched: How to Play the Stock?
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- 어펌, 애플페이 매장 결제 옵션 제공 시작
- Can DJI Continue To Rise?
- 금융 회사들은 AI를 어떻게 활용하고 있을까?
- How are financial companies using AI?
일일 변동 비율
338.25 342.69
년간 변동
273.24 375.50
- 이전 종가
- 338.22
- 시가
- 340.45
- Bid
- 341.61
- Ask
- 341.91
- 저가
- 338.25
- 고가
- 342.69
- 볼륨
- 11.042 K
- 일일 변동
- 1.00%
- 월 변동
- -2.20%
- 6개월 변동
- -2.51%
- 년간 변동율
- 23.17%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K