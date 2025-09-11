Währungen / V
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
V: Visa Inc
338.22 USD 7.79 (2.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von V hat sich für heute um -2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 338.22 bis zu einem Hoch von 345.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Visa Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
V News
- Visa or Mastercard: Which sets up better for 2026? Jefferies weighs in
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- American Express Built a Blockchain Passport. Don't Worry -- You Probably Won't Notice
- Visa (V) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Affirm Expands BNPL Reach With ServiceTitan & Vagaro Partnerships
- Ex-BoE deputy governor warns Trump could flick financial payments ’kill switch’
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Circle Group, Coinbase, Visa, iShares Ethereum ETF and BitMine Immersion
- Ethereum: The Backbone of the Stablecoin Market
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- American Express Expands Premium Travel With New Digital Features
- Mastercard Up 10.7% YTD, Valuation Stretched: How to Play the Stock?
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Sparkassen dringen auf Wero statt digitalen Euro
- Can DJI Continue To Rise?
- How are financial companies using AI?
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- 1 Warren Buffett Quote That Makes Me Excited to Buy Visa Stock
- American Express & UPS Team Up to Boost SMBs During Holiday Season
- WEX or V: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Visa Stock Drops Under 200-Day SMA: Buy, Hold or Cut the Card?
Tagesspanne
338.22 345.12
Jahresspanne
273.24 375.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 346.01
- Eröffnung
- 344.90
- Bid
- 338.22
- Ask
- 338.52
- Tief
- 338.22
- Hoch
- 345.12
- Volumen
- 11.487 K
- Tagesänderung
- -2.25%
- Monatsänderung
- -3.17%
- 6-Monatsänderung
- -3.48%
- Jahresänderung
- 21.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K