KurseKategorien
Währungen / V
Zurück zum Aktien

V: Visa Inc

338.22 USD 7.79 (2.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von V hat sich für heute um -2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 338.22 bis zu einem Hoch von 345.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Visa Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

V News

Tagesspanne
338.22 345.12
Jahresspanne
273.24 375.50
Vorheriger Schlusskurs
346.01
Eröffnung
344.90
Bid
338.22
Ask
338.52
Tief
338.22
Hoch
345.12
Volumen
11.487 K
Tagesänderung
-2.25%
Monatsänderung
-3.17%
6-Monatsänderung
-3.48%
Jahresänderung
21.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K