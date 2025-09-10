Moedas / V
V: Visa Inc
346.01 USD 5.96 (1.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do V para hoje mudou para 1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 339.52 e o mais alto foi 346.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Visa Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
V Notícias
Faixa diária
339.52 346.10
Faixa anual
273.24 375.50
- Fechamento anterior
- 340.05
- Open
- 339.76
- Bid
- 346.01
- Ask
- 346.31
- Low
- 339.52
- High
- 346.10
- Volume
- 10.810 K
- Mudança diária
- 1.75%
- Mudança mensal
- -0.94%
- Mudança de 6 meses
- -1.26%
- Mudança anual
- 24.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh