Divisas / V
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
V: Visa Inc
346.01 USD 5.96 (1.75%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de V de hoy ha cambiado un 1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 339.52, mientras que el máximo ha alcanzado 346.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Visa Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
V News
- Visa (V) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.57%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Affirm Expands BNPL Reach With ServiceTitan & Vagaro Partnerships
- Ex-BoE deputy governor warns Trump could flick financial payments ’kill switch’
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Circle Group, Coinbase, Visa, iShares Ethereum ETF and BitMine Immersion
- Ethereum: The Backbone of the Stablecoin Market
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- American Express Expands Premium Travel With New Digital Features
- Mastercard Up 10.7% YTD, Valuation Stretched: How to Play the Stock?
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Affirm ahora ofrece opción de pago diferido con Apple Pay en tiendas físicas
- Can DJI Continue To Rise?
- ¿Cómo están utilizando la IA las empresas financieras?
- ¿Cómo están utilizando la IA las empresas financieras?
- How are financial companies using AI?
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Las acciones de Atlanticus suben tras reiteración de calificación de mejor rendimiento por JMP sobre acuerdo con Mercury
- Acciones de Atlanticus suben tras JMP reiterar calificación por acuerdo Mercury
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- 1 Warren Buffett Quote That Makes Me Excited to Buy Visa Stock
- American Express & UPS Team Up to Boost SMBs During Holiday Season
- WEX or V: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Rango diario
339.52 346.10
Rango anual
273.24 375.50
- Cierres anteriores
- 340.05
- Open
- 339.76
- Bid
- 346.01
- Ask
- 346.31
- Low
- 339.52
- High
- 346.10
- Volumen
- 10.810 K
- Cambio diario
- 1.75%
- Cambio mensual
- -0.94%
- Cambio a 6 meses
- -1.26%
- Cambio anual
- 24.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B