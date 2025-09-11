CotizacionesSecciones
V: Visa Inc

346.01 USD 5.96 (1.75%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de V de hoy ha cambiado un 1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 339.52, mientras que el máximo ha alcanzado 346.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Visa Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

V News

Rango diario
339.52 346.10
Rango anual
273.24 375.50
Cierres anteriores
340.05
Open
339.76
Bid
346.01
Ask
346.31
Low
339.52
High
346.10
Volumen
10.810 K
Cambio diario
1.75%
Cambio mensual
-0.94%
Cambio a 6 meses
-1.26%
Cambio anual
24.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B