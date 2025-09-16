Valute / V
V: Visa Inc
341.61 USD 3.39 (1.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio V ha avuto una variazione del 1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 338.25 e ad un massimo di 342.69.
Segui le dinamiche di Visa Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
338.25 342.69
Intervallo Annuale
273.24 375.50
- Chiusura Precedente
- 338.22
- Apertura
- 340.45
- Bid
- 341.61
- Ask
- 341.91
- Minimo
- 338.25
- Massimo
- 342.69
- Volume
- 11.042 K
- Variazione giornaliera
- 1.00%
- Variazione Mensile
- -2.20%
- Variazione Semestrale
- -2.51%
- Variazione Annuale
- 23.17%
20 settembre, sabato