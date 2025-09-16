QuotazioniSezioni
V: Visa Inc

341.61 USD 3.39 (1.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio V ha avuto una variazione del 1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 338.25 e ad un massimo di 342.69.

Segui le dinamiche di Visa Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
338.25 342.69
Intervallo Annuale
273.24 375.50
Chiusura Precedente
338.22
Apertura
340.45
Bid
341.61
Ask
341.91
Minimo
338.25
Massimo
342.69
Volume
11.042 K
Variazione giornaliera
1.00%
Variazione Mensile
-2.20%
Variazione Semestrale
-2.51%
Variazione Annuale
23.17%
