V: Visa Inc

341.61 USD 3.39 (1.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

V fiyatı bugün 1.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 338.25 ve Yüksek fiyatı olarak 342.69 aralığında işlem gördü.

Visa Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
338.25 342.69
Yıllık aralık
273.24 375.50
Önceki kapanış
338.22
Açılış
340.45
Satış
341.61
Alış
341.91
Düşük
338.25
Yüksek
342.69
Hacim
11.042 K
Günlük değişim
1.00%
Aylık değişim
-2.20%
6 aylık değişim
-2.51%
Yıllık değişim
23.17%
21 Eylül, Pazar