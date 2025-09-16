Dövizler / V
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
V: Visa Inc
341.61 USD 3.39 (1.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
V fiyatı bugün 1.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 338.25 ve Yüksek fiyatı olarak 342.69 aralığında işlem gördü.
Visa Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
V haberleri
- Prediction: These 2 Warren Buffett Stocks Could Beat the Market in the Next Decade
- Visa ABD dava ihtiyat hesabına 500 milyon dolar yatırdı
- Visa deposits $500 million into U.S. litigation escrow account
- Banks Want to Stop Trump’s Dollar “Upgrade” – But Here’s How You Can Profit
- Freedom Capital Markets, dava etkisi nedeniyle Visa hissesini Tut’a düşürdü
- Freedom Capital Markets downgrades Visa stock rating to Hold on litigation impact
- Tariffs, Tinsel & Tight Budgets: Mastercard's Holiday Spend Forecast
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- AB’den stratejik hamle: Visa ve Mastercard’a alternatif dijital euro tartışılıyor
- Visa mı Mastercard mı: 2026 için hangisi daha iyi konumlanıyor? Jefferies değerlendirdi
- Visa or Mastercard: Which sets up better for 2026? Jefferies weighs in
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- American Express Built a Blockchain Passport. Don't Worry -- You Probably Won't Notice
- Visa (V) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Affirm Expands BNPL Reach With ServiceTitan & Vagaro Partnerships
- Ex-BoE deputy governor warns Trump could flick financial payments ’kill switch’
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Circle Group, Coinbase, Visa, iShares Ethereum ETF and BitMine Immersion
- Ethereum: The Backbone of the Stablecoin Market
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- American Express Expands Premium Travel With New Digital Features
- Mastercard Up 10.7% YTD, Valuation Stretched: How to Play the Stock?
Günlük aralık
338.25 342.69
Yıllık aralık
273.24 375.50
- Önceki kapanış
- 338.22
- Açılış
- 340.45
- Satış
- 341.61
- Alış
- 341.91
- Düşük
- 338.25
- Yüksek
- 342.69
- Hacim
- 11.042 K
- Günlük değişim
- 1.00%
- Aylık değişim
- -2.20%
- 6 aylık değişim
- -2.51%
- Yıllık değişim
- 23.17%
21 Eylül, Pazar