ULS
66.66 USD 0.89 (1.32%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ULS за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.17, а максимальная — 67.95.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
66.17 67.95
Годовой диапазон
48.54 74.15
- Предыдущее закрытие
- 67.55
- Open
- 67.58
- Bid
- 66.66
- Ask
- 66.96
- Low
- 66.17
- High
- 67.95
- Объем
- 1.313 K
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- 6.25%
- 6-месячное изменение
- 17.63%
- Годовое изменение
- 35.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.