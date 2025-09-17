КотировкиРазделы
ULS

66.66 USD 0.89 (1.32%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ULS за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.17, а максимальная — 67.95.

Дневной диапазон
66.17 67.95
Годовой диапазон
48.54 74.15
Предыдущее закрытие
67.55
Open
67.58
Bid
66.66
Ask
66.96
Low
66.17
High
67.95
Объем
1.313 K
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
6.25%
6-месячное изменение
17.63%
Годовое изменение
35.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.