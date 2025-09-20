QuotazioniSezioni
Valute / ULS
Tornare a Azioni

ULS

68.09 USD 0.08 (0.12%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ULS ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.85 e ad un massimo di 68.77.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
67.85 68.77
Intervallo Annuale
48.54 74.15
Chiusura Precedente
68.01
Apertura
67.97
Bid
68.09
Ask
68.39
Minimo
67.85
Massimo
68.77
Volume
1.332 K
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
8.53%
Variazione Semestrale
20.15%
Variazione Annuale
38.06%
20 settembre, sabato