通貨 / ULS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ULS
68.01 USD 0.58 (0.86%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ULSの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり67.16の安値と68.46の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
67.16 68.46
1年のレンジ
48.54 74.15
- 以前の終値
- 67.43
- 始値
- 67.16
- 買値
- 68.01
- 買値
- 68.31
- 安値
- 67.16
- 高値
- 68.46
- 出来高
- 1.082 K
- 1日の変化
- 0.86%
- 1ヶ月の変化
- 8.40%
- 6ヶ月の変化
- 20.01%
- 1年の変化
- 37.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K