ULS
68.01 USD 0.58 (0.86%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ULS hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.16 bis zu einem Hoch von 68.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
67.16 68.46
Jahresspanne
48.54 74.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.43
- Eröffnung
- 67.16
- Bid
- 68.01
- Ask
- 68.31
- Tief
- 67.16
- Hoch
- 68.46
- Volumen
- 1.082 K
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- 8.40%
- 6-Monatsänderung
- 20.01%
- Jahresänderung
- 37.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K