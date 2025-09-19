KurseKategorien
68.01 USD 0.58 (0.86%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ULS hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.16 bis zu einem Hoch von 68.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
67.16 68.46
Jahresspanne
48.54 74.15
Vorheriger Schlusskurs
67.43
Eröffnung
67.16
Bid
68.01
Ask
68.31
Tief
67.16
Hoch
68.46
Volumen
1.082 K
Tagesänderung
0.86%
Monatsänderung
8.40%
6-Monatsänderung
20.01%
Jahresänderung
37.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K