68.09 USD 0.08 (0.12%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ULS a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.85 et à un maximum de 68.77.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
67.85 68.77
Range Annuel
48.54 74.15
Clôture Précédente
68.01
Ouverture
67.97
Bid
68.09
Ask
68.39
Plus Bas
67.85
Plus Haut
68.77
Volume
1.332 K
Changement quotidien
0.12%
Changement Mensuel
8.53%
Changement à 6 Mois
20.15%
Changement Annuel
38.06%
20 septembre, samedi