SU: Suncor Energy Inc
43.01 USD 0.81 (1.92%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SU за сегодня изменился на 1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.29, а максимальная — 43.47.
Следите за динамикой Suncor Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
42.29 43.47
Годовой диапазон
30.79 43.47
- Предыдущее закрытие
- 42.20
- Open
- 42.37
- Bid
- 43.01
- Ask
- 43.31
- Low
- 42.29
- High
- 43.47
- Объем
- 6.475 K
- Дневное изменение
- 1.92%
- Месячное изменение
- 4.37%
- 6-месячное изменение
- 11.71%
- Годовое изменение
- 17.32%
