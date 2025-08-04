CotationsSections
SU
SU: Suncor Energy Inc

41.54 USD 1.17 (2.74%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SU a changé de -2.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.40 et à un maximum de 42.90.

Suivez la dynamique Suncor Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
41.40 42.90
Range Annuel
30.79 43.47
Clôture Précédente
42.71
Ouverture
42.87
Bid
41.54
Ask
41.84
Plus Bas
41.40
Plus Haut
42.90
Volume
7.880 K
Changement quotidien
-2.74%
Changement Mensuel
0.80%
Changement à 6 Mois
7.90%
Changement Annuel
13.31%
20 septembre, samedi