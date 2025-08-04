Dövizler / SU
SU: Suncor Energy Inc
41.54 USD 1.17 (2.74%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SU fiyatı bugün -2.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.40 ve Yüksek fiyatı olarak 42.90 aralığında işlem gördü.
Suncor Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
41.40 42.90
Yıllık aralık
30.79 43.47
- Önceki kapanış
- 42.71
- Açılış
- 42.87
- Satış
- 41.54
- Alış
- 41.84
- Düşük
- 41.40
- Yüksek
- 42.90
- Hacim
- 7.880 K
- Günlük değişim
- -2.74%
- Aylık değişim
- 0.80%
- 6 aylık değişim
- 7.90%
- Yıllık değişim
- 13.31%
21 Eylül, Pazar