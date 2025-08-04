Währungen / SU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SU: Suncor Energy Inc
42.71 USD 0.14 (0.33%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SU hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.19 bis zu einem Hoch von 42.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Suncor Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SU News
- Imperial Oil Stock Near 52-Week High: Should You Consider Buying?
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Suncor Energy's Stability Makes It a Wise Hold Right Now
- Chevron's Higher Valuation Relative To Peers Hard To Justify (NYSE:CVX)
- Suncor Energy (SU) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- Suncor Energy: The Multi-Decade Oil Sands Opportunity (NYSE:SU)
- Canadian Natural Resources: Canada's Oil Powerhouse With Long-Life, Low-Decline Assets (NYSE:CNQ)
- Canadian Natural Q2 Earnings Beat Estimates, Expenses Decrease Y/Y
- Oil Be Rich – Some Of My Favorite Energy Investments Everyone Should Know
- How To Sell Stocks: New Highs In Declining Volume Signal Weakness
- XEI:CA Is A Higher Yielding Alternative to XIC:CA (TSX:XEI:CA)
- Tariffs As A Geopolitical Tool: Short And Long-Term Market Implications
- The Game Theoretical View on US Canada Tariffs (NYSEARCA:SPY)
- Suncor Energy: Value, Dividends, And Share Buybacks (NYSE:SU)
- Suncor Energy Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Down Y/Y
- Suncor Energy Q2 2025 slides: record operations drive strong shareholder returns
- Suncor Energy earnings missed, revenue topped estimates
- Suncor Energy (SU) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Suncor Energy tops second-quarter profit estimates on higher production
- International Oil Dividend Stocks: I Prefer Suncor Energy Over Petrobras (NYSE:SU)
- Unlocking Q2 Potential of Suncor Energy (SU): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
Tagesspanne
42.19 42.90
Jahresspanne
30.79 43.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.85
- Eröffnung
- 42.85
- Bid
- 42.71
- Ask
- 43.01
- Tief
- 42.19
- Hoch
- 42.90
- Volumen
- 3.450 K
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- 3.64%
- 6-Monatsänderung
- 10.94%
- Jahresänderung
- 16.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K