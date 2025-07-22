Валюты / SPHQ
SPHQ: Invesco S&P 500 Quality ETF
72.53 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPHQ за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.26, а максимальная — 72.66.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPHQ
Дневной диапазон
72.26 72.66
Годовой диапазон
57.67 73.02
- Предыдущее закрытие
- 72.52
- Open
- 72.52
- Bid
- 72.53
- Ask
- 72.83
- Low
- 72.26
- High
- 72.66
- Объем
- 1.710 K
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 9.79%
- Годовое изменение
- 7.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.