Dövizler / SPHQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SPHQ: Invesco S&P 500 Quality ETF
73.41 USD 0.29 (0.40%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPHQ fiyatı bugün 0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.98 ve Yüksek fiyatı olarak 73.54 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P 500 Quality ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPHQ haberleri
- Is Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) a Strong ETF Right Now?
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- ETFs to Gain as Inflation Edges Higher in August
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- How To Use SPMO To Reduce Risk And Increase Portfolio Return (NYSEARCA:SPMO)
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- SPHQ: A Quality ETF With A Strong Track Record And Diversified Exposure (NYSEARCA:SPHQ)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Bubble Term
- DGRW: The Quality-First Dividend ETF With Value And Defensive Edge (NASDAQ:DGRW)
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- OMFL: More Stable Returns Ahead For This Once-Popular Multifactor ETF (BATS:OMFL)
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- Signs of Fatigue in Wall Street Rally? ETF Strategies to Follow
Günlük aralık
72.98 73.54
Yıllık aralık
57.67 73.54
- Önceki kapanış
- 73.12
- Açılış
- 73.41
- Satış
- 73.41
- Alış
- 73.71
- Düşük
- 72.98
- Yüksek
- 73.54
- Hacim
- 1.595 K
- Günlük değişim
- 0.40%
- Aylık değişim
- 2.26%
- 6 aylık değişim
- 11.13%
- Yıllık değişim
- 9.16%
21 Eylül, Pazar