SPHQ: Invesco S&P 500 Quality ETF
73.42 USD 0.30 (0.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPHQ hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.98 bis zu einem Hoch von 73.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Quality ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
72.98 73.42
Jahresspanne
57.67 73.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.12
- Eröffnung
- 73.41
- Bid
- 73.42
- Ask
- 73.72
- Tief
- 72.98
- Hoch
- 73.42
- Volumen
- 1.061 K
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- 2.27%
- 6-Monatsänderung
- 11.14%
- Jahresänderung
- 9.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K