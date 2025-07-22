Divisas / SPHQ
SPHQ: Invesco S&P 500 Quality ETF
72.89 USD 0.36 (0.50%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPHQ de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.42, mientras que el máximo ha alcanzado 73.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Quality ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SPHQ News
Rango diario
72.42 73.24
Rango anual
57.67 73.24
- Cierres anteriores
- 72.53
- Open
- 72.63
- Bid
- 72.89
- Ask
- 73.19
- Low
- 72.42
- High
- 73.24
- Volumen
- 5.296 K
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- 1.53%
- Cambio a 6 meses
- 10.34%
- Cambio anual
- 8.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B