SPHQ: Invesco S&P 500 Quality ETF

73.12 USD 0.23 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPHQの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり73.04の安値と73.50の高値で取引されました。

Invesco S&P 500 Quality ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
73.04 73.50
1年のレンジ
57.67 73.50
以前の終値
72.89
始値
73.05
買値
73.12
買値
73.42
安値
73.04
高値
73.50
出来高
2.243 K
1日の変化
0.32%
1ヶ月の変化
1.85%
6ヶ月の変化
10.69%
1年の変化
8.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K