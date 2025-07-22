通貨 / SPHQ
SPHQ: Invesco S&P 500 Quality ETF
73.12 USD 0.23 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPHQの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり73.04の安値と73.50の高値で取引されました。
Invesco S&P 500 Quality ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
73.04 73.50
1年のレンジ
57.67 73.50
- 以前の終値
- 72.89
- 始値
- 73.05
- 買値
- 73.12
- 買値
- 73.42
- 安値
- 73.04
- 高値
- 73.50
- 出来高
- 2.243 K
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- 1.85%
- 6ヶ月の変化
- 10.69%
- 1年の変化
- 8.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K