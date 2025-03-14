Валюты / SA
SA: Seabridge Gold Inc (Canada)
19.46 USD 0.82 (4.04%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SA за сегодня изменился на -4.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.43, а максимальная — 20.43.
Следите за динамикой Seabridge Gold Inc (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SA
- Seabridge Gold confirms significant copper-gold deposit at Snip North
- OPEC+ makes another large oil output hike in market share push
- OPEC+ speeds up oil output hikes, adds 548,000 bpd in August
- Santander Holdings USA’s stress capital buffer requirement set at 3.4%
- Seabridge Gold Reports on Results of Annual Meeting of Shareholders
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- American Century Focused Global Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Seabridge Gold Reports Achievements in Safety, Diversity, and Environmental Stewardshi
- Seabridge Gold Stock Earns IBD Rating Upgrade
- Seabridge Gold: Exceptional Leverage To Metals Prices, But I Remain Skeptical (NYSE:SA)
- Seabridge Gold launches 2025 drill program at Iskut Project
- Seabridge Gold defends KSM project in BC court
- Openbank by Santander Reaches 100,000 Customers in the United States, Well-Positioned for Continued Growth in 2025
- Orla Mining, ReShape Lifesciences And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Anglogold Ashanti (NYSE:AU), Coeur Mining (NYSE:CDE)
- British Columbia Mining Surge Could Add $90B To Canadian Economy - FPX Nickel (OTC:FPOCF), Giga Metals (OTC:GIGGF)
- OPEC+ to further speed up oil output hikes, three sources say
- OPEC+ set to make another accelerated oil output hike for June, sources say
- What Moved Markets This Week
- Seabridge Gold Has Incredible Value As Momentum Builds On Record Gold Rally
- Tracking John Paulson’s Paulson & Co. Portfolio - Q4 2024 Update
- Billionaire Hedge Funder Adds Mining Stocks Before Gold Makes Record-Highs: 'Gold Will Go Up,' Paulson Says - SPDR Gold Trust (ARCA:GLD)
Дневной диапазон
19.43 20.43
Годовой диапазон
9.40 20.55
- Предыдущее закрытие
- 20.28
- Open
- 20.37
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Low
- 19.43
- High
- 20.43
- Объем
- 3.275 K
- Дневное изменение
- -4.04%
- Месячное изменение
- 8.23%
- 6-месячное изменение
- 68.19%
- Годовое изменение
- 14.47%
