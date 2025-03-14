КотировкиРазделы
Валюты / SA
Назад в Рынок акций США

SA: Seabridge Gold Inc (Canada)

19.46 USD 0.82 (4.04%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SA за сегодня изменился на -4.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.43, а максимальная — 20.43.

Следите за динамикой Seabridge Gold Inc (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SA

Дневной диапазон
19.43 20.43
Годовой диапазон
9.40 20.55
Предыдущее закрытие
20.28
Open
20.37
Bid
19.46
Ask
19.76
Low
19.43
High
20.43
Объем
3.275 K
Дневное изменение
-4.04%
Месячное изменение
8.23%
6-месячное изменение
68.19%
Годовое изменение
14.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.