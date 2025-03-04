Валюты / RPAY
RPAY: Repay Holdings Corporation - Class A
5.71 USD 0.05 (0.88%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RPAY за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.63, а максимальная — 5.74.
Следите за динамикой Repay Holdings Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RPAY
Дневной диапазон
5.63 5.74
Годовой диапазон
3.59 9.75
- Предыдущее закрытие
- 5.66
- Open
- 5.65
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Low
- 5.63
- High
- 5.74
- Объем
- 871
- Дневное изменение
- 0.88%
- Месячное изменение
- -1.55%
- 6-месячное изменение
- 3.07%
- Годовое изменение
- -29.85%
