КотировкиРазделы
Валюты / RPAY
Назад в Рынок акций США

RPAY: Repay Holdings Corporation - Class A

5.71 USD 0.05 (0.88%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RPAY за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.63, а максимальная — 5.74.

Следите за динамикой Repay Holdings Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RPAY

Дневной диапазон
5.63 5.74
Годовой диапазон
3.59 9.75
Предыдущее закрытие
5.66
Open
5.65
Bid
5.71
Ask
6.01
Low
5.63
High
5.74
Объем
871
Дневное изменение
0.88%
Месячное изменение
-1.55%
6-месячное изменение
3.07%
Годовое изменение
-29.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.