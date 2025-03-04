Währungen / RPAY
RPAY: Repay Holdings Corporation - Class A
5.75 USD 0.10 (1.77%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RPAY hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.66 bis zu einem Hoch von 5.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Repay Holdings Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.66 5.80
Jahresspanne
3.59 9.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.65
- Eröffnung
- 5.71
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Tief
- 5.66
- Hoch
- 5.80
- Volumen
- 854
- Tagesänderung
- 1.77%
- Monatsänderung
- -0.86%
- 6-Monatsänderung
- 3.79%
- Jahresänderung
- -29.36%
