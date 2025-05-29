Валюты / PNNT
PNNT: PennantPark Investment Corporation
6.87 USD 0.15 (2.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PNNT за сегодня изменился на -2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.87, а максимальная — 7.02.
Следите за динамикой PennantPark Investment Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.87 7.02
Годовой диапазон
5.72 7.53
- Предыдущее закрытие
- 7.02
- Open
- 7.02
- Bid
- 6.87
- Ask
- 7.17
- Low
- 6.87
- High
- 7.02
- Объем
- 756
- Дневное изменение
- -2.14%
- Месячное изменение
- -3.51%
- 6-месячное изменение
- -2.41%
- Годовое изменение
- -1.72%
