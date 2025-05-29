Währungen / PNNT
PNNT: PennantPark Investment Corporation
6.94 USD 0.14 (2.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PNNT hat sich für heute um 2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.80 bis zu einem Hoch von 6.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die PennantPark Investment Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.80 6.94
Jahresspanne
5.72 7.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.80
- Eröffnung
- 6.88
- Bid
- 6.94
- Ask
- 7.24
- Tief
- 6.80
- Hoch
- 6.94
- Volumen
- 591
- Tagesänderung
- 2.06%
- Monatsänderung
- -2.53%
- 6-Monatsänderung
- -1.42%
- Jahresänderung
- -0.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K