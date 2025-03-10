Валюты / NXRT
NXRT: NexPoint Residential Trust Inc
32.28 USD 0.26 (0.80%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXRT за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.17, а максимальная — 32.67.
Следите за динамикой NexPoint Residential Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
32.17 32.67
Годовой диапазон
29.99 48.31
- Предыдущее закрытие
- 32.54
- Open
- 32.50
- Bid
- 32.28
- Ask
- 32.58
- Low
- 32.17
- High
- 32.67
- Объем
- 243
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- -5.34%
- 6-месячное изменение
- -18.24%
- Годовое изменение
- -26.28%
