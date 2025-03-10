Währungen / NXRT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NXRT: NexPoint Residential Trust Inc
32.54 USD 0.36 (1.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXRT hat sich für heute um 1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.07 bis zu einem Hoch von 32.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die NexPoint Residential Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXRT News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- New Strong Sell Stocks for September 4th
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- NexPoint Residential Trust price target lowered to $34 at Truist Securities
- NexPoint Posts Q2 EPS Beat Dividend Up
- Earnings call transcript: Nexpoint Residential Trust Q2 2025 beats EPS expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About NexPoint Residential Trust Inc. (NXRT) Q2 Earnings
- Nexpoint Residential Trust Inc earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- NexPoint Residential Trust Inc. (NXRT) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- NexPoint Residential Trust declares $0.51 quarterly dividend
- NexPoint Residential Trust board rejects resignation of director James Dondero
- Best Income Stocks to Buy for July 23rd
- Powell Pressured As Inflation Cools
- NXRT vs. ESS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Truist cuts NexPoint Residential Trust price target to $38
- NexPoint Residential Trust, Inc. to Participate at Nareit’s REITWeek: 2025 Investor Conference
- NexPoint stock rating cut to Market Perform at Citizens JMP
- This Rapid7 Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Independence Realty Trust (NYSE:IRT)
- Stanley Black & Decker To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Tariffs: A Non-Political Explanation And Investment Implications
- Jefferies lifts rating on Sunbelt REITs stocks on stronger growth
Tagesspanne
32.07 32.54
Jahresspanne
29.99 48.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.18
- Eröffnung
- 32.20
- Bid
- 32.54
- Ask
- 32.84
- Tief
- 32.07
- Hoch
- 32.54
- Volumen
- 280
- Tagesänderung
- 1.12%
- Monatsänderung
- -4.57%
- 6-Monatsänderung
- -17.58%
- Jahresänderung
- -25.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K