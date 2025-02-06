Валюты / NBY
NBY: NovaBay Pharmaceuticals Inc
2.19 USD 0.55 (20.07%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NBY за сегодня изменился на -20.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.10, а максимальная — 2.32.
Следите за динамикой NovaBay Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.10 2.32
Годовой диапазон
0.46 4.44
- Предыдущее закрытие
- 2.74
- Open
- 2.14
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.10
- High
- 2.32
- Объем
- 982
- Дневное изменение
- -20.07%
- Месячное изменение
- 20.99%
- 6-месячное изменение
- 271.19%
- Годовое изменение
- 226.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.