Währungen / NBY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NBY: NovaBay Pharmaceuticals Inc
1.92 USD 0.01 (0.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NBY hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.90 bis zu einem Hoch von 2.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die NovaBay Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBY News
- Why Is NovaBay Pharma Stock (NBY) Up Today? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Why Is NovaBay Pharmaceuticals Stock (NBY) Up 60% Today? - TipRanks.com
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- NioBay Announces Election of Directors
- NioBay Announces the Start of Its 2025 Drill Campaign on Its Crevier Project
- NioBay Makes Its First Product Deliveries to Potential Customers/Partners
- Wall Street Breakfast Podcast: MicroStrategy Rebrands
Tagesspanne
1.90 2.14
Jahresspanne
0.46 4.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.93
- Eröffnung
- 1.96
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Tief
- 1.90
- Hoch
- 2.14
- Volumen
- 1.553 K
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- 6.08%
- 6-Monatsänderung
- 225.42%
- Jahresänderung
- 186.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K