NBY: NovaBay Pharmaceuticals Inc
1.85 USD 0.08 (4.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NBY ha avuto una variazione del -4.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.84 e ad un massimo di 2.14.
Segui le dinamiche di NovaBay Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.84 2.14
Intervallo Annuale
0.46 4.44
- Chiusura Precedente
- 1.93
- Apertura
- 1.96
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Minimo
- 1.84
- Massimo
- 2.14
- Volume
- 1.826 K
- Variazione giornaliera
- -4.15%
- Variazione Mensile
- 2.21%
- Variazione Semestrale
- 213.56%
- Variazione Annuale
- 176.12%
21 settembre, domenica