Devises / NBY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NBY: NovaBay Pharmaceuticals Inc
1.85 USD 0.08 (4.15%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NBY a changé de -4.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.84 et à un maximum de 2.14.
Suivez la dynamique NovaBay Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBY Nouvelles
- Why Is NovaBay Pharma Stock (NBY) Up Today? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Why Is NovaBay Pharmaceuticals Stock (NBY) Up 60% Today? - TipRanks.com
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- NioBay Announces Election of Directors
- NioBay Announces the Start of Its 2025 Drill Campaign on Its Crevier Project
- NioBay Makes Its First Product Deliveries to Potential Customers/Partners
- Wall Street Breakfast Podcast: MicroStrategy Rebrands
Range quotidien
1.84 2.14
Range Annuel
0.46 4.44
- Clôture Précédente
- 1.93
- Ouverture
- 1.96
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Plus Bas
- 1.84
- Plus Haut
- 2.14
- Volume
- 1.826 K
- Changement quotidien
- -4.15%
- Changement Mensuel
- 2.21%
- Changement à 6 Mois
- 213.56%
- Changement Annuel
- 176.12%
20 septembre, samedi