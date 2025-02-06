通貨 / NBY
NBY: NovaBay Pharmaceuticals Inc
1.93 USD 0.18 (10.29%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NBYの今日の為替レートは、10.29%変化しました。日中、通貨は1あたり1.78の安値と2.10の高値で取引されました。
NovaBay Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NBY News
- Why Is NovaBay Pharma Stock (NBY) Up Today? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Why Is NovaBay Pharmaceuticals Stock (NBY) Up 60% Today? - TipRanks.com
- NioBay Announces Election of Directors
- NioBay Announces the Start of Its 2025 Drill Campaign on Its Crevier Project
1日のレンジ
1.78 2.10
1年のレンジ
0.46 4.44
- 以前の終値
- 1.75
- 始値
- 1.78
- 買値
- 1.93
- 買値
- 2.23
- 安値
- 1.78
- 高値
- 2.10
- 出来高
- 373
- 1日の変化
- 10.29%
- 1ヶ月の変化
- 6.63%
- 6ヶ月の変化
- 227.12%
- 1年の変化
- 188.06%
