통화 / NBY
NBY: NovaBay Pharmaceuticals Inc
1.85 USD 0.08 (4.15%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NBY 환율이 오늘 -4.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.84이고 고가는 2.14이었습니다.
NovaBay Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
1.84 2.14
년간 변동
0.46 4.44
- 이전 종가
- 1.93
- 시가
- 1.96
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- 저가
- 1.84
- 고가
- 2.14
- 볼륨
- 1.826 K
- 일일 변동
- -4.15%
- 월 변동
- 2.21%
- 6개월 변동
- 213.56%
- 년간 변동율
- 176.12%
20 9월, 토요일