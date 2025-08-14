КотировкиРазделы
MMM: 3M Company

156.47 USD 0.20 (0.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MMM за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 153.63, а максимальная — 157.47.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
153.63 157.47
Годовой диапазон
121.98 164.14
Предыдущее закрытие
156.67
Open
157.13
Bid
156.47
Ask
156.77
Low
153.63
High
157.47
Объем
4.112 K
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
7.09%
Годовое изменение
15.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.