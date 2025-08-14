Валюты / MMM
MMM: 3M Company
156.47 USD 0.20 (0.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MMM за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 153.63, а максимальная — 157.47.
Следите за динамикой 3M Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
153.63 157.47
Годовой диапазон
121.98 164.14
- Предыдущее закрытие
- 156.67
- Open
- 157.13
- Bid
- 156.47
- Ask
- 156.77
- Low
- 153.63
- High
- 157.47
- Объем
- 4.112 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 7.09%
- Годовое изменение
- 15.07%
