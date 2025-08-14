Währungen / MMM
MMM: 3M Company
155.36 USD 0.17 (0.11%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MMM hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 154.31 bis zu einem Hoch von 156.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die 3M Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
154.31 156.92
Jahresspanne
121.98 164.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 155.19
- Eröffnung
- 154.75
- Bid
- 155.36
- Ask
- 155.66
- Tief
- 154.31
- Hoch
- 156.92
- Volumen
- 3.246 K
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 1.15%
- 6-Monatsänderung
- 6.33%
- Jahresänderung
- 14.25%
