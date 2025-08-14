KurseKategorien
Währungen / MMM
MMM: 3M Company

155.36 USD 0.17 (0.11%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MMM hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 154.31 bis zu einem Hoch von 156.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die 3M Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
154.31 156.92
Jahresspanne
121.98 164.14
Vorheriger Schlusskurs
155.19
Eröffnung
154.75
Bid
155.36
Ask
155.66
Tief
154.31
Hoch
156.92
Volumen
3.246 K
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
1.15%
6-Monatsänderung
6.33%
Jahresänderung
14.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K