Dövizler / MMM
MMM: 3M Company
156.63 USD 1.27 (0.82%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MMM fiyatı bugün 0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 154.69 ve Yüksek fiyatı olarak 157.39 aralığında işlem gördü.
3M Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
154.69 157.39
Yıllık aralık
121.98 164.14
- Önceki kapanış
- 155.36
- Açılış
- 155.71
- Satış
- 156.63
- Alış
- 156.93
- Düşük
- 154.69
- Yüksek
- 157.39
- Hacim
- 4.169 K
- Günlük değişim
- 0.82%
- Aylık değişim
- 1.98%
- 6 aylık değişim
- 7.20%
- Yıllık değişim
- 15.19%
21 Eylül, Pazar