Divisas / MMM
MMM: 3M Company
155.19 USD 1.28 (0.82%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MMM de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 153.54, mientras que el máximo ha alcanzado 158.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas 3M Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MMM News
- Wall Street empieza la semana en verde tras las negociaciones entre EE.UU. y China
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Wall Street abre casi plano tras una jornada de récords
- 3M en la Conferencia de Morgan Stanley: Vuelta a lo básico para el crecimiento
- 3M en conferencia de Morgan Stanley: Vuelve a lo básico para crecer
- 3M at Morgan Stanley Conference: Back to Basics for Growth
- Wall Street cierra verde y el Dow marca un récord entre optimismo por una bajada de tipos
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con subidas; el Dow Jones Industrial Average ganó un 1.36%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.36%
- Wall Street abre en verde pese al leve repunte inflacionario
- Why 3M’s (MMM) Dividend Cut Signals the End of an Era - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- 3M: An Ugly Duckling In Search Of A Pond (NYSE:MMM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Carlisle (CSL) Up 8.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Why Dividend Cuts Aren't Always Bad: A Case Study From 3M
- 3M's Consumer Unit Hurt by Weak Demand: What's the Road Ahead?
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Honeywell vs. 3M: Which Industrial Conglomerate Stock Should You Bet On?
- 3M's Margins Expand Despite Rising Costs: Can the Momentum Sustain?
- Honeywell's Industrial Automation Unit Hit by Weak Sales: Recovery Ahead?
- Davis Global Fund 2025 Semi-Annual Review
Rango diario
153.54 158.54
Rango anual
121.98 164.14
- Cierres anteriores
- 156.47
- Open
- 156.49
- Bid
- 155.19
- Ask
- 155.49
- Low
- 153.54
- High
- 158.54
- Volumen
- 5.587 K
- Cambio diario
- -0.82%
- Cambio mensual
- 1.04%
- Cambio a 6 meses
- 6.21%
- Cambio anual
- 14.13%
