MMM: 3M Company
156.63 USD 1.27 (0.82%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MMM 환율이 오늘 0.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 154.69이고 고가는 157.39이었습니다.
3M Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MMM News
- Will Strength in Aerospace Technologies Continue to Drive HON's Growth?
- [뉴욕증시] S&P500·나스닥 최고치 경신…테슬라 3.6% 상승
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- 3M, 성장 위해 기본으로 복귀 – 모건 스탠리 컨퍼런스
- 3M at Morgan Stanley Conference: Back to Basics for Growth
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.36%
- Why 3M’s (MMM) Dividend Cut Signals the End of an Era - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- 3M: An Ugly Duckling In Search Of A Pond (NYSE:MMM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Carlisle (CSL) Up 8.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Why Dividend Cuts Aren't Always Bad: A Case Study From 3M
- 3M's Consumer Unit Hurt by Weak Demand: What's the Road Ahead?
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Honeywell vs. 3M: Which Industrial Conglomerate Stock Should You Bet On?
- 3M's Margins Expand Despite Rising Costs: Can the Momentum Sustain?
- Honeywell's Industrial Automation Unit Hit by Weak Sales: Recovery Ahead?
- Davis Global Fund 2025 Semi-Annual Review
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- 3M board member Gregory R. Page retires citing other commitments
- 3M declares quarterly dividend of $0.73 per share
일일 변동 비율
154.69 157.39
년간 변동
121.98 164.14
- 이전 종가
- 155.36
- 시가
- 155.71
- Bid
- 156.63
- Ask
- 156.93
- 저가
- 154.69
- 고가
- 157.39
- 볼륨
- 4.169 K
- 일일 변동
- 0.82%
- 월 변동
- 1.98%
- 6개월 변동
- 7.20%
- 년간 변동율
- 15.19%
