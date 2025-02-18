Валюты / MED
MED: MEDIFAST INC
14.35 USD 0.15 (1.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MED за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.06, а максимальная — 14.40.
Следите за динамикой MEDIFAST INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MED
- Medifast (MED) Up 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- HIMS' Personalized Wellness Platform Expands Preventive Care Access
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Hims & Hers Redefines Virtual Care With Integrated Tech Platforms
- Medifast's Q2 Earnings Beat Estimates, Lower Revenues Hurt Margins
- Medifast, Inc. (MED) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Medifast (MED) Q2 Revenue Falls 37%
- MEDIFAST earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Medifast Q2 2025 slides: Coach productivity improves amid revenue challenges
- Clorox Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Increase Y/Y
- Kraft Heinz Q2 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 2% Y/Y
- LifeMD Q1 2025 presentation slides: Telehealth profitability surges amid 30% revenue growth
- WW International: Menopause Health’s Comeback (NASDAQ:WW)
- Medifast: Coach Surge Fuels Growth (NYSE:MED)
- Trump Calls For More Tariffs, Federal Reserve Minutes On Deck: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Medifast, Inc. (MED) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Medifast, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MED)
Дневной диапазон
14.06 14.40
Годовой диапазон
11.57 21.98
- Предыдущее закрытие
- 14.20
- Open
- 14.24
- Bid
- 14.35
- Ask
- 14.65
- Low
- 14.06
- High
- 14.40
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- 3.61%
- 6-месячное изменение
- 6.77%
- Годовое изменение
- -24.71%
