货币 / MED
MED: MEDIFAST INC
14.18 USD 0.17 (1.18%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MED汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点14.06和高点14.59进行交易。
关注MEDIFAST INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MED新闻
- Medifast (MED) Up 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- HIMS' Personalized Wellness Platform Expands Preventive Care Access
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Hims & Hers Redefines Virtual Care With Integrated Tech Platforms
- Medifast's Q2 Earnings Beat Estimates, Lower Revenues Hurt Margins
- Medifast, Inc. (MED) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Medifast (MED) Q2 Revenue Falls 37%
- MEDIFAST earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Medifast Q2 2025 slides: Coach productivity improves amid revenue challenges
- Clorox Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Increase Y/Y
- Kraft Heinz Q2 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 2% Y/Y
- LifeMD Q1 2025 presentation slides: Telehealth profitability surges amid 30% revenue growth
- WW International: Menopause Health’s Comeback (NASDAQ:WW)
- Medifast: Coach Surge Fuels Growth (NYSE:MED)
- Trump Calls For More Tariffs, Federal Reserve Minutes On Deck: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Medifast, Inc. (MED) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Medifast, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MED)
日范围
14.06 14.59
年范围
11.57 21.98
- 前一天收盘价
- 14.35
- 开盘价
- 14.38
- 卖价
- 14.18
- 买价
- 14.48
- 最低价
- 14.06
- 最高价
- 14.59
- 交易量
- 142
- 日变化
- -1.18%
- 月变化
- 2.38%
- 6个月变化
- 5.51%
- 年变化
- -25.60%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值