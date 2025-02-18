통화 / MED
MED: MEDIFAST INC
14.36 USD 0.20 (1.37%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MED 환율이 오늘 -1.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.19이고 고가는 14.66이었습니다.
MEDIFAST INC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MED News
- Will Medifast's Strategic Endeavors Deliver Growth in 2025?
- Medifast (MED) Up 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- HIMS' Personalized Wellness Platform Expands Preventive Care Access
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Hims & Hers Redefines Virtual Care With Integrated Tech Platforms
- Medifast's Q2 Earnings Beat Estimates, Lower Revenues Hurt Margins
- Medifast, Inc. (MED) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Medifast (MED) Q2 Revenue Falls 37%
- MEDIFAST earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Medifast Q2 2025 slides: Coach productivity improves amid revenue challenges
- Clorox Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Increase Y/Y
- Kraft Heinz Q2 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 2% Y/Y
- LifeMD Q1 2025 presentation slides: Telehealth profitability surges amid 30% revenue growth
- WW International: Menopause Health’s Comeback (NASDAQ:WW)
- Medifast: Coach Surge Fuels Growth (NYSE:MED)
- Trump Calls For More Tariffs, Federal Reserve Minutes On Deck: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Medifast, Inc. (MED) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Medifast, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MED)
일일 변동 비율
14.19 14.66
년간 변동
11.57 21.98
- 이전 종가
- 14.56
- 시가
- 14.62
- Bid
- 14.36
- Ask
- 14.66
- 저가
- 14.19
- 고가
- 14.66
- 볼륨
- 170
- 일일 변동
- -1.37%
- 월 변동
- 3.68%
- 6개월 변동
- 6.85%
- 년간 변동율
- -24.66%
20 9월, 토요일