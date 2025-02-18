通貨 / MED
MED: MEDIFAST INC
14.56 USD 0.42 (2.97%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MEDの今日の為替レートは、2.97%変化しました。日中、通貨は1あたり14.19の安値と14.67の高値で取引されました。
MEDIFAST INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MED News
1日のレンジ
14.19 14.67
1年のレンジ
11.57 21.98
- 以前の終値
- 14.14
- 始値
- 14.31
- 買値
- 14.56
- 買値
- 14.86
- 安値
- 14.19
- 高値
- 14.67
- 出来高
- 202
- 1日の変化
- 2.97%
- 1ヶ月の変化
- 5.13%
- 6ヶ月の変化
- 8.33%
- 1年の変化
- -23.61%
