通貨 / MED
MED: MEDIFAST INC

14.56 USD 0.42 (2.97%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MEDの今日の為替レートは、2.97%変化しました。日中、通貨は1あたり14.19の安値と14.67の高値で取引されました。

MEDIFAST INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MED News

1日のレンジ
14.19 14.67
1年のレンジ
11.57 21.98
以前の終値
14.14
始値
14.31
買値
14.56
買値
14.86
安値
14.19
高値
14.67
出来高
202
1日の変化
2.97%
1ヶ月の変化
5.13%
6ヶ月の変化
8.33%
1年の変化
-23.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K